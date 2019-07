Il Manchester United ha superato il Leeds per 4-0 in un test amichevole nel ritiro in Australia. I Red Devils hanno messo a segno 2 reti per tempo a firma di Greenwood, Rashford, Jones e Martial su rigore. Paul Pogba ha giocato 45 minuti, entrando anche nell’azione del primo gol, mentre Romelu Lukaku, obiettivo di mercato dell’Inter, non figurava neanche nell’elenco dei convocati. Come spiegato da Solskjaer ai giornalisti nel pre-gara, l’attaccante belga è stato escluso perché “non al meglio”.