Manolas canta Caruso: il rito d’iniziazione al Napoli è esilarante [VIDEO]

Il Napoli ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si tratta del difensore Manolas, il greco si candida ad essere un grande protagonista con gli azzurri intenzionati a lottare con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Il calciatore ex Roma è in grado di fare assolutamente la differenza, con Koulibaly forma una coppia di centrali impressionante per forza, forma fisica ed anche velocità, sicuramente una delle più importanti del campionato italiano e non solo. Manolas si è subito ambientato in casa Napoli come testimonia il rito d’iniziazione, il greco canta Caruso ed il risultato è stato esilarante. In basso ecco il video.