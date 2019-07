Maradona dopo l’operazione: “cammino come quando avevo 15 anni” [VIDEO]

“Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni. Grazie mille al mio chirurgo, il dottor Eyharchet, e a tutti quelli che mi curano alla Clinica degli Ulivi”. E’ il messaggio sui suoi canali social da parte di Diego Armando Maradona, postando un video dei primi passi della riabilitazione. L’ex calciatore del Napoli si era sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro e c’era preoccupazione per le condizioni dell’ex Pibe de Oro, adesso questo nuovo video in parte a tranquillizzare gli appassionati di calcio. In basso il video.