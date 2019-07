Marchisio, rescissione consensuale con lo Zenit San Pietroburgo

Claudio Marchisio non è più un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo ha annunciato sul proprio profilo Twitter la rescissione consensuale del contratto sottoscritto fino al giugno 2020. Il centrocampista oggi si è recato al J Medical per sottoporsi a un controllo al ginocchio.

“Il giocatore ha raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto – si legge nel comunicato del club russo -. Marchisio è entrato a far parte dello Zenit il 3 settembre 2018, ha giocato 15 partite e segnato 2 gol. Insieme allo Zenit è diventato campione di Russia. Lo Zenit ringrazia Claudio Marchisio per la sua permanenza a San Pietroburgo augurandogli buona fortunata per la sua futura carriera”.

