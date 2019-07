Mariano Diaz, né Milan né Roma. ‘Marca’: “Grossa offerta dal Monaco”

Non sarà probabilmente in Italia il futuro di Mariano Diaz. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento di Milan o Roma per il talentuoso calciatore del Real Madrid, chiuso in attacco da Benzema, Jovic, Hazard, Isco e Asensio.

Ma dalla Spagna rimbalza la notizia di un’importante offerta del Monaco per lui. Come riferisce ‘Marca’, Jardim potrebbe convincere l’esterno ad accettare la corta monegasca, visto anche che in Ligue 1 ha giocato nella stagione 2017-2018 (21 gol e 7 assist in 45 partite): l’obiettivo sarebbe quello di sostituire Falcao.