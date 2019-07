Maxi Lopez show: “Non vedo i miei figli da gennaio, Wanda non me li fa vedere. Salutare Icardi?…”

Ben 13 squadre in cinque paesi diversi, tra cui l’Italia. Da Nord a Sud, da Milano e Torino fino a Catania. Ma Maxi Lopez l’ultima stagione era al Vasco Da Gama. Ha concesso un’intervista a Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’attuale rapporto con Wanda Nara. Ecco le sue parole.

“Via dal Vasco perché volevo cambiare, mi sono liberato e ora cerco una nuova sfida. Se i miei figli giocano a calcio? Sì, sono tutti attaccanti, solo Constantino non ha ancora deciso perché ogni tanto gioca in porta. Non li vedo da gennaio, Wanda non me lo permette. Di recente sono andato a Milano per incontrarli ma sono stati portati via di proposito. E non dico più nulla sennò si ripropone tutto sui social. Icardi? Sono complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Lei propose anche a me di farmi da procuratore, ma rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale. Se saluto Icardi qualora dovessi incontrarlo? L’approccio resta sempre lo stesso e lo conoscete già…”

Tra passato e futuro: “A Torino non ho mai avuto problemi con Cairo, semmai con una parte della dirigenza. A Catania c’erano dei dirigenti poco capaci gli accordi sono stati modificati e io sono ,uto rientrare. In futuro mi vedo più da procuratore che da allenatore. Perché è andata male tra Higuain ed il Milan? Lì una volta era una famiglia, poi è tutto cambiato…“