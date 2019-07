Melissa Satta, la bomba di Chi: “in vacanza con un altro calciatore del Milan” [NOME e DETTAGLI]

A tenere banco sono anche le voci di gossip, in particolar modo si parla tanto di Melissa Satta dopo la crisi con Kevin Prince Boateng, i due sono stati visti alle Baleari ma non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Anzi il settimanale ‘Chi” lancia una clamorosa bomba: “non è la prima volta che Alessio Romagnoli e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano.Segno che tra i due c’è un legame, un’amicizia o forse, anche altro. Già, ma lo stesso Romagnoli risulterebbe fidanzatissimo con una giovane modella. “Chi” nel momento in cui riporta la notizia dei molteplici avvistamenti tra la Satta e il capitano del Milan, lo fa dopo aver verificato le fonti, appurando la veridicità dei fatti ed essersi assicurato che , dinanzi a quella notizia, non ci saranno nuove arrabbiature di Melissa”.