Messi ancora a secco con l’Argentina: l’annuncio sul futuro a fine gara

Neanche questa volta ce l’ha fatta. Resta ancora a secco Lionel Messi con la sua Nazionale, dopo la sconfitta contro il Brasile nella semifinale di Coppa America di questa notte. Ma la pulce non molla, convinto che ancora può dare tanto all’Albiceleste.

“Se devo continuare ad aiutare in un modo o nell’altro lo farò, mi sento bene in questo gruppo“, ha detto il capitano dell’Argentina a fine partita. A 32 anni si riducono sempre di più le possibilità che la stella del Barça possa portare a casa un trofeo con i biancocelesti, ma c’è ancora qualche speranza.

Poi il commento alla gara: “Sono arrabbiato perché abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo preso due legni, loro hanno trovato il primo gol e il secondo lo hanno realizzato in un’azione nella quale c’è stato negato un rigore su Aguero, ma c’èanche il colpo ricevuto in area da Otamendi e in entrambe le occasioni non c’è stato l’intervento del Var, veramente incredibile. Non ci hanno dato due rigori, ma al di là di questo tutta la partita è stata arbitrata in una certa maniera, ogni minimo contatto era punizione per loro e cartellini gialli per noi. La Conmebol dovrebbe qualcosa per questo tipo di arbitraggi, ma nessuno farà nulla perché il Brasile ha tutto in mano. Non sono scuse, noi non abbiamo nulla da rimproverarci, diciamo che non abbiamo avuto fortuna“.

“Bisogna dare grandi meriti a questi ragazzi perché hanno fatto un grande lavoro facendo enormi sacrifici e dimostrando che amano l’Albiceleste. E’ un punto di partenza, questa squadra è il futuro e sicuramente continuerà a crescere e migliorare. Credo che stia iniziando qualcosa di nuovo, di bello, dobbiamo dare tempo a questi giovani talenti che abbiamo“.