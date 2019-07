Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino, la battaglia contro la malattia: il passato alla Sampdoria, il presente da guerrieri

“Ho la leucemia”, è questo l’annuncio shock dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna ha confermato le indiscrezioni della malattia spiegando tutti i dettagli in conferenza stampa, da martedì dovrà ricoverarsi al reparto di ematologia con l’intenzione di vincere la battaglia più importante. Mihajlovic si è dimostrato sempre un leone, prima in campo poi da allenatore e adesso dovrà farlo al di fuori del rettangolo di gioco, il serbo ha dimostrato in conferenza di essere pronto a lottare e di vincere per l’ennesima volta, sono uscite alcune lacrime che però non erano di paura, forse un pò di preoccupazione ma più per la famiglia e per tutti i cari. Inizierà un momento difficile ma con la consapevolezza di poter sconfiggere il male.

Mihajlovic e Vialli legati dalla stesso destino

Mihajlovic è legato allo stesso destino di un altro guerriero, un ex calciatore che sta lottando contro la malattia. Stiamo parlando di Gianluca Vialli, l’ex attaccante sta lottando con un tumore al pancreas, si tratta di un male raro e per questo difficile da combattere ma l’ex Juventus sta combattendo proprio come all’interno del terreno da gioco. Mihajlovic e Vialli sono legati anche dai colori blucerchiati, passato da calciatori e con grande successo. Mihajlovic ha giocato da calciatore tra il 1994 ed il 1998 e da allenatore dal 2013 al 2015. Gianluca Vialli invece dal 1984 al 1992 è stato grande protagonista degli anni d’oro della Sampdoria. Il passato in blucerchiato dunque, il presente da guerrieri. Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino con la speranza di un epilogo a lieto fine.