Milan, Donnarumma: “Mi sento più uomo, dobbiamo dare tutto per tornare in Europa”

“Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest’anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo”. Lo ha detto il portiere del Milan Gigio Donnarumma parlando a Milan Tv da Milanello, dove la squadra sta svolgendo il raduno agli ordini di Marco Giampaolo. “Sono pronto per iniziare questa stagione. il giorno del raduno per me è sempre un’emozione fortissima, sembra sempre la prima volta. sono emozionato e non vedo l’ora di cominciare – ha proseguito – Anche se ho solo vent’anni mi sento più uomo grazie anche al Milan. In campo sono migliorato tantissimo in tutto ma non c’è mai fine al miglioramento”.

