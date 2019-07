Milan, Giampaolo scatenato: le indicazioni su Cutrone, Bennacer e Modric

“Suso sta lavorando bene in quel ruolo, mi ha dato grande disponibilità, è un giocatore forte nell’uno contro uno e ha grandi qualità. Io sono soddisfatto”. Importanti indicazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, parlando con la stampa prima di volare per gli Stati Uniti. Su una possibile cessione dello spagnolo l’allenatore ha dichiarato: “È un giocatore forte, che può fare la differenza. Per gli sviluppi di mercato, che non mi competono, dovete parlarne con il club. Io ad oggi alleno 22 giocatori, fra cui 7-8 primavera e mi aspetto il massimo da loro”. Sul futuro di Cutrone, Giampaolo ha dichiarato: “L’ho soltanto visto, non l’ho ancora allenato. Viene con noi e si dovrà mettere a regime con i compagni. Le valutazioni le facciamo sempre, ogni giorno”.

Giampaolo è dunque soddisfatto di questi pre-campionato: “devo dire che i ragazzi sono andati oltre le aspettative. Per la capacità di apprendere velocemente. Mi hanno sorpreso, mi aspetto di consolidare alcune cose e lavorare su altre. Il tempo sarà mio primo alleato, conto di potercela fare”, ha detto. Poi si torna sul mercato. “Bennacer? Sono contento che abbia vinto la Coppa d’Africa, ma dovete parlarne con Maldini perchè non so a che punto è la cosa”, stesso discorso su Modric: “Dovete chiedere a Maldini”. “Io sono sempre con la testa sul Milan, bisogna avere pazienza e tempo. Io penso a lavorare con entusiasmo, il mercato poi mi piace poco e spero finisca presto”.