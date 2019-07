Il calciomercato è nella fase decisiva, la finestra estiva ha regalato già molte emozioni ed alcune trattative sono state avviate con l’intenzione di chiuderle nelle prossime ore o al massimo entro i primi giorni di agosto. Due squadre pronte a definire alcune operazioni sono sicuramente Juventus e Milan, le ultime voci non sono tranquillizzanti e non fanno dormire sonni tranquilli, le mosse in attacco che potrebbero presto concludersi possono considerarsi da brividi. Partiamo da una quasi certezza, ovvero la cessione di Cutrone al al Wolves, già può essere discutibile la decisione del Milan di privarsi di un calciatore come Cutrone, stiamo parlando di un attaccante con una media realizzativa impressionante che quando chiamato in causa risponde sempre presente, che accetta la panchina nonostante gol a raffica e che ha solo 21 anni e quindi ancora con ampi margini di miglioramento. Il Milan ha pensato bene di privarsene ma la follia pura è stata quella di accettare un’offerta di 18 milioni di euro. Sì avete capito bene, 18 milioni per un calciatore già decisivo nonostante la giovane età e considerando i prezzi del mercato l’errore è ancora più grossolano.

Ma ancora più clamorosa potrebbe essere l’operazione portata avanti dalla Juventus. I bianconeri si sono inseriti per Lukaku, solo l’interesse per il calciatore congolese lascia parecchi dubbi, si tratta di un calciatore che non ci sembra in grado di fare la differenza in una squadra come la Juventus che può già contare su un attaccante come Gonzalo Higuain, senza dimenticare Mandzukic o Kean (altra follia sarebbe la cessione del giocane attaccante all’Everton). Ma la novità ancora più ‘scioccante’ è che la Juventus avrebbe proposto di inserire nella trattativa Paulo Dybala, un talento cristallino, un fuoriclasse che ha avuto solo una stagione no e non per demeriti propri. Uno scambio alla ‘pari’, la Juve rischia di perdere dunque un calciatore nettamente più forte con caratteristiche interessanti per il gioco della Juve (nonostante la difficile collocazione con Sarri) e con un anno in meno in cambio di un calciatore ‘normale’ e che non si è mai confermato come in grande bomber.

Nel complesso dunque due operazioni che sarebbero senza senso per Juventus e Milan, quella dei rossoneri già conclusa mentre quella dei bianconeri nella fase calda. Ed i tifosi delle due squadre si sono infuriati (giustamente), questa volta i veri affari portano in direzione Premier League…