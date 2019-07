Milan, per Theo Hernandez lesione capsulo-legamentosa: i tempi di recupero

Tegola in casa Milan e pre-campionato finito per il difensore Theo Hernández. Il neo acquisto, proveniente dal Real Madrid, “ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L’esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane“, si legge in una nota pubblica sul sito ufficiale del club. Il terzino potrebbe rimanere fermo quasi un mese.