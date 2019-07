Milan, Reina: “Obiettivo chiaro, la Champions. Theo Hernandez è fortissimo”

“Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo puntare a migliorarci sempre, l’obiettivo è riprovare ad andare in Champions League: bisogna avere fame e crescere come gruppo“. Così, ai microfoni di Milan Tv, il portiere rossonero Pepe Reina: “Dobbiamo abituarci in fretta alle idee del mister. Giampaolo mi sembra un ottimo allenatore, con priorità ben definite e questo è molto importante. L’identità della squadra sarà molto chiara. Il progetto riparte da questo, da un grande spogliatoio e dalla mentalità giusta nel gruppo, perché non bisogna mettere il proprio ego davanti all’interesse collettivo. Serve unione per aiutarci nei momenti di difficoltà, dobbiamo lavorare e onorare la maglia del Milan in ogni partita“.

“Theo Hernandez? E’ un giocatore fortissimo, ha grandi potenzialità. E’ giovane, deve crescere, ma ci darà una grande mano in questa stagione. Vogliamo accogliere benissimo i nuovi, siamo qui per dar loro una mano. Donnarumma e Plizzari? Sono entrambi molto giovani e hanno davanti una lunga carriera. Il Milan è in ottime mani per il futuro“.