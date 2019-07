Milan, Romagnoli ‘promuove’ Giampaolo: “persona preparata, è importante per noi”

“Mi aspetto una stagione migliore, abbiamo quell’obiettivo che ci e’ sfuggito e dovremo fare di tutto per prenderci almeno il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Alessio Romagnoli che si prepara ad una stagione da protagonista, buone impressioni anche su Giampaolo: “E’ una persona molto preparata e un uomo molto tranquillo che ci fa stare bene ed e’ molto importante per noi”, dice del nuovo tecnico Romagnoli, capitano di un “gruppo giovane come l’anno scorso, anzi ancora di piu’. La fortuna e’ che gia’ quasi tutti eravamo gia’ insieme dallo scorso anno e dobbiamo continuare a essere cosi’ uniti”.

“Lavoriamo ogni giorno molto bene col mister, impariamo cose nuove, ci vorra’ tempo ma qualcosa di buono lo abbiamo fatto vedere col Bayern e cercheremo di riproporre tutto quello che ci sta dando contro il Benfica – prosegue Romagnoli – Sono sfide molto importanti per noi, ci fanno capire a che punto siamo con la preparazione. Ci vorra’ un po’ di tempo per imparare tutto quello che ci sta insegnando il mister ma sono test importanti e sfide bellissime da giocare”.