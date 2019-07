Milan, sconfitta e tanta sfortuna in ICC: passa il Bayern, Theo Hernandez si fa male

Una sconfitta all’esordio, così come Inter e Juventus. La prima in International Champions Cup per il Milan è negativa. La sfida giocata nella notte ha visto soccombere i rossoneri contro il Bayern Monaco, passato di misura (1-0). Oltre alla sconfitta, tanta sfortuna per la troupe di Giampaolo, a causa dell’uscita anticipata di Theo Hernandez dal campo per un infortunio. Da capire l’entità dello stesso e i tempi di recupero.

La partita. Rete di Goretzka a ridosso dell’intervallo, quando le due squadre erano ormai pronte a rientrare negli spogliatoi (45’+3). Squadre molto rimaneggiate, per il Milan l’unica certezza è il modulo: Gabbia in difesa al fianco di Strinic, Borini mezzala e Maldini trequartista dietro Piatek e Castillejo.