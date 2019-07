“Mio figlio ha giocato in spiaggia con Messi!”, tutto lo stupore di una madre [VIDEO]

Incontrare di persona Lionel Messi, per un comune mortale, è già un fatto rarissimo. Giocarci insieme in spiaggia, poi, diventa occasione di pochi. Ma è accaduto. Il fortunato è il piccolo Mackenzie, 11enne londinese in vacanza ad Antigua, la stessa località dell’argentino, che sta trascorrendo qualche giorno di riposo dopo la Coppa America e prima di buttarsi nuovamente a capofitto sulla nuova stagione.

Messi si è messo a giocare in spiaggia con il figlio Thiago ed alcuni bambini. Tra cui appunto Mackenzie. La madre di quest’ultimo non ha nascosto l’euforia per aver visto giocare il figlio con uno dei calciatori più forti di sempre. Ma non se n’è resa conto subito. “Io non sono una fan del calcio e quando mio figlio mi ha detto il nome di quel signore, Messi, sono andata a guardare su Google di chi si trattasse. E allora ho capito che non era un giocatore qualsiasi“, riporta Repubblica, che posta anche il video (fonte: Reuters).