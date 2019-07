Miranda saluta l’Inter, il messaggio del difensore è commovente

“È stato un onore vestire la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!”. E’ il tweet del difensore di Joao Miranda, difensore brasiliano che saluta l’Inter nel giorno dell’ufficializzazione del suo addio al club. Il calciatore si è accordato per la rescissione consensuale del contratto e si trasferirà allo Jiangsu Suning. Nel corso degli anni Miranda si è rivelato un difensore affidabile, è stato protagonista di stagioni molto importanti ed un punto di riferimento per i compagni. Anche dal punto di vista tecnico è stato quasi sempre affidabile dimostrando anche attaccamento alla maglia. Ma adesso sta per iniziare una nuova avventura, Miranda si sente ancora protagonista.