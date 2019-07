Mondiale femminile, Elena Linari: “non ci accontentiamo più delle parole”

“In passato ci erano state affibbiate delle etichette che a noi non sono mai piaciute. Sapevamo che l’unico modo per far ricredere i piu’ scettici sarebbe stato far parlare il campo. Compiendo qualcosa di straordinario in questo Mondiale abbiamo dimostrato che il calcio femminile in Italia sta crescendo. Il professionismo? Prima potevamo accontentarci delle parole, ora non piu’. Siamo circondati da persone che ci amano e che vogliono questo passaggio. Immagino che la Federazione ora dovra’ darsi una mossa”. Sono le dichiarazioni della giocatrice della Nazionale di calcio femminile, Elena Linari, a margine dell’evento Versilia Football Planet a Lido di Camaiore (Lucca). Adesso le calciatrici cercano maggiore considerazione dopo un Mondiale davvero strepitoso e che si è interrotto ai quarti di finale.