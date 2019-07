Mondiale femminile, Infantino: “il miglior torneo della storia”

Grande successo per quanto riguarda il Mondiale femminile, le ultime due partite e poi si spegneranno i riflettori. Arriva il punto sulla competizione da parte del presidente della Fifa, Gianni Infantino che chiede l’ampliamento della fase finale da 24 a 32 squadre entro il 2023. “E’ stata la migliore edizione di sempre, una Coppa del Mondo fenomenale. Non dobbiamo perdere tempo – ha sottolineato parlando in conferenza stampa a Lione – dobbiamo lavorare, niente e’ impossibile. Se guardiamo al successo di questo Coppa del Mondo, dobbiamo vederla ancora piu’ grande”.

E’ stato deciso inoltre di creare anche una Coppa del Mondo femminile per club: “dobbiamo investire per far crescere il movimento femminile in tutto il mondo”.