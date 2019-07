Mondiale femminile, l’Italia da Matterella: “grande successo”

L’Italia è stata grande protagonista al Mondiale femminile, percorso ben al di sopra delle aspettative, oggi le calciatrici si sono presentate al Quirinale per essere ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una delegazioni di 10 calciatrici più Milena Bertolini, con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e con quello della Figc, Gabriele Gravina. “Essere qui e’ un motivo di orgoglio – ha detto Bertolini, alla Rai – Di solito sono ricevuti al Quirinale le squadre o gli atleti che hanno vinto qualcosa: noi non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto qualcosa di importante. E questo e’ un motivo di grande orgoglio”.

Parla anche Malagò: “Gia’ da qualche anno le cose stanno cambiando, sono protagoniste, forse per troppo tempo non lo sono state forse per colpa di tanti e anche del contesto culturale che per molto tempo non ha messo in condizione di restituire i meriti formidabili che queste ragazze hanno”.

“Siamo tutti orgogliosi di loro nei vari sport, siamo reduci dall’assegnazione di Milano-Cortina, con lo strepitoso finale di Fontana, Maioli, Goggia e Confortola, oggi le protagoniste azzurre sono qui al Quirinale e sono molto orgoglioso che il presidente Mattarella abbia dato loro questa soddisfazione, sono state brave e mi sono divertito molto a vederle giocare al Mondiale, sono state un esempio positivo da tutti i punti di vista”, ha concluso Malago.