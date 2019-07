Mondiale femminile, Malagò: “giovedì Mattarella riceverà l’Italia”

“Sono anche io molto orgoglioso di quanto hanno fatto le ragazze. Ieri ho ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che mi ha chiesto di poterle incontrare: le ricevera’ giovedi’ al Quirinale perche’ il Paese e’ orgoglioso di quello che hanno fatto”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno.

“Io devo portare avanti l’Olimpiade di Milano-Cortina, sono stato eletto con una maggioranza molto importante dal mio mondo che rappresenta 12 milioni di persone e che non posso abbandonare. La Roma fa parte della mia storia e della mia vita, ma devo attenermi al mio ruolo pubblico: non si possono fare due cose cosi’ importanti in contemporanea”.