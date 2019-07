Dopo il successo al Mondiale Femminile, la nazionale degli Stati Uniti è tornata in patria. Statunitensi atterrate all’aeroporto di Newark, accolte con il tappeto rosso e che hanno posato per le foto di rito.. Saranno celebrate durante una parata in settimana a New York. Da capire adesso cosa deciderà di fare il presidente americano Donald Trump, che starebbe ‘valutando’ un possibile invito alla Casa Bianca. Quale sarà la reazione di capitan Rapinoe dopo i recenti fatti?