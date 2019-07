Monza, due nuovi membri nel Cda: confermati Paolo Berlusconi presidente e Adriano Galliani AD

Il consiglio di amministrazione, per il Monza, ha portato in dote qualche novità e alcune conferme. Sempre in carica alla presidenza Paolo Berlusconi, mentre Adriano Galliani è ancora l’amministrato delegato. Passano, invece, da 5 a 7 i membri

I nuovi ingressi sono quelli di Leonardo Brivio, dirigente di Fininvest, e di Elio Lolla di Intesa Sanpaolo. Il consiglio è completato da Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest, dall’avvocato Leandro Cantamessa e da Roberto Mazzo, già socio del Monza Calcio nella gestione Colombo.