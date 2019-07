Monza, Galliani conferma l’obiettivo Serie A e per scaramanzia non commenta i gironi: nuova partnership

Cresce l’attesa per il prossima campionato di Serie C, una sicura protagonista sarà il Monza, l’ad Adriano Galliani commenta la formazione dei gironi ricordando il triste precedente del Milan con il Deportivo La Coruna in Champions nel 2004: ”Allora eravamo ad una riunione di sponsor del Milan a Salsomaggiore Terme, c’era il sorteggio dei quarti di finale di Champions ed esultai perche’ pescammo il Deportivo La Coruna. Gli spagnoli ci eliminarono nonostante il 4-1 in casa con lo 0-4 in trasferta. Da allora non commento piu’ i sorteggi e neanche le composizioni dei gironi”.

Sull’obiettivo: ‘‘La Serie A – ammette Galliani, a margine della conferenza di lancio della partnership tra il Monza e Philipp Plein – e’ qualcosa che il presidente Berlusconi vuole regalare a questa citta’, questa provincia e questi tifosi. Adesso pensiamo al campionato di quest’anno in Serie C, abbiamo una squadra molto forte e non lo dico io, lo dicono gli addetti ai lavori”.

Dopo la partnership con A.S. Roma e A.S. Monaco, per Plein parte una nuova collaborazione, nel dettaglio fornirà a squadra e staff dirigenziale dell’AC Monza, in tutte le occasioni ufficiali, viaggi e trasferte, gli abiti, le camicie, le scarpe classiche e i soprabiti a partire dalla prossima stagione. Con la nuova collaborazione “uniremo grinta e sportivita'” ha commentato Paolo Berlusconi.