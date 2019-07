Monza, presentata la maglia della prossima stagione [FOTO]

Il Monza si prepara per una stagione da grande protagonista con l’intenzione di ottenere la promozione in Serie B. Philipp Plein e la dirigenza dell’A.C. Monza hanno presentato le nuove divise ufficiali della Squadra. Dopo le collaborazioni con A.S. Roma e A.S. Monaco, PHILIPP PLEIN annuncia una nuova entusiasmante partnership tra il brand e la storica squadra calcistica del Monza. A darne la notizia sono il Presidente Silvio Berlusconi, il presidente della squadra Paolo Berlusconi, l’A.D. Adriano Galliani e Philipp Plein, in una conferenza stampa tenutasi presso il quartier generale del Gruppo, a Lugano.

PHILIPP PLEIN è l’Official Fashion Partner dell’ A.C. Monza per le prossime tre stagioni sportive, vestendo sia la squadra che la dirigenza in tutte le occasioni ufficiali, viaggi e trasferte. I look formali e i capispalla rispecchiano appieno lo stile PLEIN, che mescola sapientemente la migliore tradizione sartoriale e le tendenze contemporanee. Da sempre il marchio prende ispirazione dal mondo dello sport con tessuti e linee che rendono gli abiti eleganti e funzionali. In tutti capi il total black lascia spazio a dei piccoli tocchi di rosso: dall’iconico skull sul rever della giacca, al piping degli accessori, fino al colletto della camicia, oltre che al crest “AC Monza” sul petto dei capispalla.

Anche l’attento utilizzo dei migliori materiali e delle finiture rispecchiano appieno il Plein look: lettering gotico sui suit dal taglio impeccabile e sul cappotto, abbinati a oxford lucide in vitello abrasivato con dettagli a contrasto e la tote bag in croco stampato e lettering impunturato. Nel corso degli anni il Gruppo Svizzero vanta numerose collaborazioni. Dalla partnership con l’Hockey Club Lugano, all’ultima tra il brand extralusso del Gruppo, BILLIONAIRE e il Polo Club Montecarlo; il Gruppo annovera ambassador provenienti da quasi ogni disciplina. Dai re dell’alta velocità, Nico Hulkenberg e Jorge Lorenzo, a quelli dei ring, come Floyd Mayweather e Vasyl Lomachenko, fino ai tennisti Borna Coric e Sofya Zhuk e il ricevitore dei Philadelphia Eagles, Braxton Miller.