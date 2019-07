Massimo Moratti scommette sulla nuova Inter: “mi incuriosisce, Icardi caso complicato”

“L’Inter di Conte mi incuriosisce veramente. Penso che le qualita’ dell’allenatore siano tali da far pensare che rendera’ molto. E poi sta costruendo la rosa come desidera. Il suo passato alla Juve? Parliamo di un professionista, e’ stato in Nazionale, ha guidato tante squadre. Certo, adesso e’ alla prova. E allenare l’Inter non e’ facile”. Sono le dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, a margine dell’evento Versilia Football Planet a Lido di Camaiore (Lucca). Si avvicina una stagione chiave per l’Inter il livello della squadra si è innalzato di molto e l’obiettivo minimo è migliorare il risultato della scorsa stagione, da questo punto di vista Antonio Conte rappresenta una garanzia.

“Il caso di Icardi e’ molto piu’ complicato di quelli che erano capitati a me da presidente. La Juventus, se lo acquistasse, diverrebbe ancora piu’ forte. Il suo comportamento sui social? Io i giocatori li ho sempre giudicati per quanto fatto negli allenamenti ed in campo e lui e’ sempre stato bravo. Il resto spetta alla societa’ valutarlo”.

.”Spalletti ce l’ha messa tutta, ma non e’ stato fortunatissimo. Gli allenatori sono tutti bravi, io ne ho avuti tantissimi e non ne ho mai trovato uno scarso – ha proseguito Moratti -. Bisogna indovinare gli acquisti, creare un’armonia di squadra. Nel suo caso le componenti forse non si sono combinate al 100% per arrivare a ottenere un titolo. Entrare in Champions League, pero’, e’ stato importante”.