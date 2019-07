Morte Giovanni Semeraro, il pensiero di Ghirelli: “Uomo innamorato del calcio”

“Ci tenevo a dedicare un pensiero a Giovanni Semeraro, ad un uomo innamorato del calcio e, in particolare, del Lecce e per cui ha messo negli anni cuore, risorse e passione. Un presidente che ha progettato e investito ed ha raggiunto traguardi di rilievo in una delle piazze di prestigio del nostro calcio, supportata da una tifoseria appassionata. Mi unisco al dolore della famiglia cosi come fanno la Lega Pro e tutti i suoi club, e mi piace ricordare gli occhi pieni di luce di Giovanni Semeraro quando parlava del Lecce“. Questo il pensiero del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce scomparso ieri.