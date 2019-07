La mucca entra in campo, ruba il pallone e i calciatori improvvisano il torello più divertente di sempre [VIDEO]

Non capita tutti i giorni che una mucca giochi a calcio. Anzi, non capita tutti i giorni che voglia intenzionalmente rubare il pallone e tenerselo per sé. Ma è successo.

Siamo in India. Un gruppo di ragazzi sta giocando a calcio, ma all’improvviso irrompe in campo il grosso bovino che decide di nascondere sotto di sé la sfera e non vuole restituirla. Molta fatica nel recuperarla nuovamente, ma successivamente inizia un ‘torello’, con i ragazzi a passarsi il pallone e l’animale a rincorrere. Scena divertente, che non si vede di certo tutti i giorni.