Nana Addo Welbeck-Maseko al Catania: il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale [FOTO]

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nana Addo Welbeck-Maseko, nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994. Il centrocampista, cittadino italiano, ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021. Giunto a Brescia nel 2009, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e collezionando con le “rondinelle” esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto. Vissuta un’esperienza con l’Atalanta, Welbeck ha successivamente giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.

🔴🔵 Nana Addo Welbeck-Maseko al Catania: il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale.https://t.co/CO4cvlZteG pic.twitter.com/JNotxR6Soc — Calcio Catania (@Catania) 8 luglio 2019

