Napoli, al via la campagna abbonamenti: importanti novità [DETTAGLI]

“Gli abbonamenti costeranno mediamente il 25% in meno per ogni settore rispetto all’ultima campagna di due anni fa, con dei picchi che possono raggiungere anche il 30%. La Curva, ad esempio, scende da 350 euro a 269 euro”. Lo annuncia Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli presentando nel ritiro di Dimaro, la campagna abbonamenti 2019/20 del club azzurro. “La campagna inizia il 25 luglio alle 12. In assoluto avremo i prezzi più bassi che la Società abbia adottato negli ultimi 9 anni -sottolinea Formisano-. Un vantaggio sensazionale considerato che abbiamo un San Paolo riqualificato non solo esteticamente ma anche strutturalmente, con sediolini più comodi. Altra novità di rilievo è che la Società rende noto già oggi i prezzi che applicherà per le 19 partite singole di campionato. Questo per evidenziare, sin da ora, che chi acquisterà gli abbonamenti, calcoli alla mano, avrà la certezza di risparmiare ben il 40% rispetto a chi acquisterà il biglietto normale”.

Altra novità il cambio utilizzatore: “Il possessore potrà cedere per il totale di 5 gare l’abbonamento ad un’altra persona che dovrà, chiaramente, essere analogamente in possesso della Fidelity card, elemento necessario per poter accedere anche all’acquisto dell’abbonamento. La tessera del Tifoso viene emessa on line al costo di 20 euro. Ne abbiamo già emesse oltre centomila, il che potrebbero garantire già oggi un elevato numero di abbonati al San Paolo. Ci sarà un diritto di precedenza sull’acquisto per coloro che hanno sottoscritto l’anno scorso il mini abbonamento. La prelazione scadrà il primo agosto. I nuovi abbonati avranno anche il diritto di precedenza sull’acquisto dei biglietti per le gare Uefa Champions League e Coppa Italia. Tra i vantaggi dedicati agli abbonati c’è, per la prima volta, la possibilità di seguire eventuali allenamenti che la squadra svolgerà al San Paolo”.