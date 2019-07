Napoli, Ancelotti dopo il successo in amichevole: “Insigne può giocare su tutto il fronte d’attacco”

“E’ stato un buon test, soprattutto per provare il pressing offensivo”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che commenta così la vittoria contro la Feralpisalò, battuta 5-0. “Stiamo pian piano mettendo gamba, stanno arrivando tutti i giocatori gradualmente e possiamo testare anche soluzioni tattiche più definite”, ha spiegato il tecnico. “L’intento di questo ritiro è consolidare ciò che abbiamo fatto lo scorso anno ed essere pronti per agosto e l’inizio della stagione”. Su Insigne: “Lorenzo per me può giocare su tutto il fronte d’attacco. Lui predilige la sinistra e oggi si è espresso benissimo anche venendo dentro il campo come rifinitore. Mi è piaciuto soprattutto quello che ha fatto nella ripresa quando ha cercato più iniziative”. In evidenza anche il giovane Gaetano: “Lo sto tenendo d’occhio perchè è un 2000, un prodotto della società e ci teniamo tanto al suo sviluppo. Stiamo valutando se tenerlo o mandarlo a fare esperienza. Di certo ha tanta qualità ed è un ragazzo molto interessante”, ha concluso il tecnico.