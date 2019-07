Napoli da impazzire, la squadra di Ancelotti strapazza il Liverpool: il Sassuolo ne rifila 10 al Ciliverghe, tutte le amichevoli

Il Napoli continua la preparazione per la prossima stagione e ha strapazzato il Liverpool in amichevole, una partita spettacolare per la squadra di Ancelotti che hanno sempre condotto il match, il risultato non è stato mai in discussione, 3-0 che non lascia dubbi. Allo stadio di Murrayfield di Edimburgo a segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes, il tecnico Ancelotti ha schierato in contemporaneamente Callejon, Insigne, Verdi, Mertens e Milik, formazione rimaneggiata per i Reds a causa delle assenze di Alisson, Mane’, Salah e Firmino. Il Napoli ha messo in mostra grande qualità soprattutto grazie a Lorenzo Insigne. Il capitano, infatti è stato fondamentale con giocate veramente di grande scuola.

Il Sassuolo ha battuto 10-1 il Ciliverghe, formazione bresciana che milita in Serie D, vantaggio di Aristidi Kolaj che trasforma un rigore per l’1-0, ancora Kolaj raddoppia al 18′ con un gran destro dai 20 metri. Alla mezzora il Sassuolo sigla il terzo gol con Claud Adjapong, al 58′ in rete Junior Traore’, dribbling e destro a spiazzare Cominelli. Al 63° in gol Francesco Caputo su assist di Berardi per il 5-0, poi la rete di Boga dopo una triangolazione con Caputo, completano l’opera anche Ferrari e Berardi, per il Ciliverghe Pasotti, all’83’ segna il gol della bandiera, infine Locatelli e Berardi chiudono sul 10-1.

Negli altri match successo del Cittadella con il risultato di 6-0, a reti inviolate invece tra Padova e Virtus Verona. Gol e spettacolo tra Novara e Arconatese, finisce 2-2, vittoria della Pro Vercelli contro Casale. Jallow permette alla Salernitana di pareggiare contro il Picerno, 1-1 il finale, stesso risultato tra Gubbio e Livorno.