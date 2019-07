Napoli, De Laurentiis show sul calciomercato: “James Rodriguez è bravo ma magari investo su un altro calciatore…”

“James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal ritiro azzurro di Dimaro che parla del calciomercato del club azzurro. “Se James si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no perché mi permetterebbe di prendere qualcun altro, ma se devo scegliere fra lui che costa 42 milioni e qualcun altro, pure che mi costa di più, ci devo pensare perché magari è pure più giovane e devo pensare al futuro. Pepe’? Potrebbe essere lui o qualcun altro. Lozano? Lui e Pepe’ sono diversi e Pepe’ segna di più”, ha concluso De Laurentiis.