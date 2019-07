Napoli, Di Lorenzo: “E’ bello lavorare con Ancelotti, ti fa stare bene”

“Sono partite che servono a mettere minuti nelle gambe, è un allenamento. La posizione in campo non è importante, conta quello che si riesce a dare in campo. E’ bello lavorare con Ancelotti, ti fa stare bene, ha vinto tutto, è un orgoglio lavorare per lui“. Queste le parole, a Radio Kiss Kiss Napoli, di Giovanni Di Lorenzo, nuovo acquisto del Napoli.

“Devo cercare di ripagare la fiducia della società e del mister, darò il massimo. Il gruppo si sta formando ma ho notato da subito una bella alchimia che in campo aiuta, cercheremo di fare qualcosa di importante. Anche la nazionale è un mio obiettivo“.