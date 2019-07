Napoli, Elmas si presenta. Motivazioni, ruolo e rivalità con Juve: “Me ne hanno parlato…”

Elif Elmas è l’ultimo acquisto del Napoli in ordine di tempo. Il centrocampista turco si è presentato a stampa e tifosi in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

“Sono felice di essere qui. Mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia. Ho sentito il calore e l’amore per il Napoli. Adesso voglio ripagarli della fiducia e fare bene quando scenderò in campo. Ancelotti? Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Ho giocato in tante posizioni, mi trovo bene. Ma farò quello che Ancelotti ci chiederà, sempre al meglio. Il nome di Ronaldo nel mondo del calcio ha ovviamente un certo peso, ma per me non ha valore, non mi spaventa. Rivalità con Juve? Lo so, me l’hanno spiegato. Si tratta di due squadre molto forti, sarà bello giocare contro la Juventus. Vediamo cosa succederà. Champions motivo in più della scelta Napoli? Certo. E’ stata una delle motivazioni che mi hanno spinto a venire qui, col Napoli potrò dare il meglio, proverò a esprimere il mio talento e giocare la Champions League. Ho un sogno molto grande, ma ho paura a dirlo, altrimenti non si realizza“.