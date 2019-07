Napoli, le indicazioni di mercato di Ancelotti su Gaetano, Elmas e Verdi

Solo un pari per il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese. A fine gara, le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti a Sky Sport: “E’ stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. Gaetano è un giocatore sul quale si può contare. Dovremo vedere assieme quale è la soluzione migliore per lui: se restare o andar via in prestito. Elmas èun giocatore di qualità ed è molto contento di essere arrivato qui. Darà qualche cosa in più al nostro centrocampo, che è già di livello. Verdi anche oggi ha fatto bene. Andrà via? Questa è una cosa che sta discutendo lui con la società“.

Proprio Gaetano ha parlato a fine gara, sempre a Sky Sport: “Devo continuare ad allenarmi tanto e bene per far parte di questo gruppo. Ancelotti mi chiede di abituarmi anche alla fase difensiva, che poi è quello che un po’ mi manca. Sto facendo di tutto per convincere il tecnico a tenermi qui. Amo Napoli e questa squadra: vorrei tanto restare in azzurro“.