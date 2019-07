Napoli, le opposizioni contro l’Amministrazione Comunale: “E’ la fine dell’interesse pubblico”

“Con questa convenzione – ha detto il consigliere del M5s, Matteo Brambilla – si pone la parola fine all’interesse pubblico dello stadio e si apre la strada all’interesse privato”. Questo il parere delle forze di opposizione. A Brambilla si aggiunge David Lebro, consigliere de La Città: “Oggi con il servizio a domanda individuale – ha affermato – il costo per la società è di 2 milioni e 400mila euro mentre con la convenzione la società verserà al Comune 835mila euro, cifra che è circa un terzo di quello che incassa oggi. Mi chiedo dove sia l’interesse pubblico in questo atto”. Secondo quanto scritto dal consigliere della Lega, Vincenzo Moretto, nella pregiudiziale, respinta dall’aula, “gli oneri a carico dell’Amministrazione ammontano a poco più di 548mila euro a forte di un canone di 835mila”. Critico anche il consigliere di maggioranza, Nino Simeone, rispetto alla mancata apertura di un contenzioso con la società per il recupero delle somme pregresse.

