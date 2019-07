Napoli, porta inviolata contro il Liverpool: Meret si conferma in grande forma

Successo per il Napoli contro il Liverpool, porta inviolata per il portiere Meret. “E’ stata una bella prestazione al di la’ del risultato – dice l’estremo difensore degli azzurri -. La partita l’abbiamo condotta noi. Siamo stati bravissimi soprattutto sotto il profilo tattico. Il mister ci aveva dato indicazioni su come stanare i loro difensori andando a pressare alti e ci siamo riusciti bene nel primo tempo, poi colpendoli anche nelle ripartenze nella ripresa. I primi due gol sono stati frutto proprio del nostro atteggiamento. Abbiamo tenuto il campo con grande sicurezza e poi abbiamo chiuso la gara. Un test davvero positivo per noi”.

“Il Liverpool e’ una squadra di valore assoluto, non sono certo partite ufficiali, ma battere i campioni d’Europa conferisce sicuramente maggiore fiducia”, spiega Meret che elogia la fase difensiva del Napoli. “Siamo stati sicuri e abbiamo sbagliato pochissimo, pur facendo partire la manovra dal basso. Il reparto difensivo e’ solido e molto affidabile, in attesa anche del rientro di Kalidou, tutti si stanno esprimendo davvero bene”.