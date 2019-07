Napoli, prosegue la preparazione: le prime impressioni di Manolas e i sogni di Mertens…

Continua ad allenarsi nel ritiro di Dimaro il Napoli. Dopo la seduta di questa mattina, concesso un pomeriggio di riposo da parte di Ancelotti, mentre domani è attesa l’amichevole contro la Cremonese. Nel frattempo, sono arrivate le parole del nuovo acquisto Kostas Manolas e di Dries Mertens.

“Siamo una squadra forte e tecnica – esordisce il difensore greco ai microfoni di Sky Sport – Stiamo facendo dei buoni allenamenti con intensità. Il gol non importa, bisogna giocare bene e aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali. Kalidou è un difensore forte e un ragazzo d’oro, si fa valere dentro il campo, spero che ci troveremo bene, una squadra forte inizia da una difesa forte. Anche Zielinski, Insigne, Mertens mi piacciono molto, sono dei giocatori forti. Nel calcio tutto può succedere, cercando di vincere più partite possibili possiamo battere la Juventus. Ancelotti? La sua carriera dice tutto. Grande persona e grande allenatore, tutti gli vogliono bene“.

Sugli ex alla Roma: “Nainggolan è un ragazzo d’oro, quando ci sta con la testa è tra i più forti del campionato, è strano non abbia mercato. E’ uno dei migliori amici che ho nel calcio e gli auguro il meglio. De Rossi è un capitano vero dentro e fuori dal campo, lo adoro, ha sempre dato consigli, un grande professionista, peccato non sia più nel calcio italiano, sono sicuro che farà bene perché è un campione vero“.

Dries Mertens ha invece parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono a Napoli da sei anni, siamo cresciuti tantissimo. Credo che siamo arrivati a un punto di maturazione molto importante. Siamo un gruppo forte, che può vincere. Anche la società si è consolidata sempre più nel tempo: credo che siamo giunti all’apice e che possiamo affermarci come meritiamo. La Juventus è forte, vince da otto anni in Italia e ha preso un allenatore al quale devo tanto. Uno scudetto a Napoli però non avrebbe paragoni. I tifosi ci possono aiutare moltissimo. Vederne tanti qui a Dimaro Folgarida fa molto piacere. Abbiamo anche uno stadio rinnovato e abbiamo bisogno che la gente ci stia accanto, perché è la nostra forza più grande. Manolas? I primi allenamenti sono stati positivi: è molto forte. Il sogno? Lo scudetto ma non uno scudetto qualsiasi: darei tutto per vincerlo col Napoli. Vincere qua è qualcosa di unico e straordinario. Potrebbe essere il più grande coronamento della mia carriera“.