Napoli, il punto di Ancelotti dopo l’amichevole con il Benevento: “James? Gli ho scritto un sms…”

Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul calciomercato e non solo al termine della partita persa contro il Benevento, prima amichevole estiva dei partenopei, a Tv Luna.

Prime parole su Callejon, autore dell’unico gol azzurro: “Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. Dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione”.

Napoli, l’allievo supera il maestro: il Benevento di Inzaghi batte gli azzurri di Ancelotti

Il Napoli aspetta l’arrivo di Manolas: “Kostas con Koulibaly formerà una coppia formidabile. Albiol è stato un grande professore e mancherà, ma la velocità e la potenza di questa coppia difensiva ci permetterà di essere più aggressivi e di giocare più alti”.

Anche Milik era assente oggi: “È molto importante per noi, è bravo a costruire e venire incontro. Deve imparare a essere più presente in area ma ha sicuramente le potenzialità per farlo”.

Una precisazione anche sul modulo da parte di Ancelotti: “Il nostro modulo fase difensiva sarà sempre 4-4-2. In fase offensiva non è mai un 4-4-2. Si può fare la costruzione con una linea di 3 con i due centrali e un terzino con un centrocampista davanti e altri cinque dietro la punta”.

Immancabile la domanda su James Rodriguez: “Gli ho mandato un sms di buon compleanno, per gli auguri. Può giocare in molte posizioni dietro alla nostra punta. È un 10 classico da centrale, ma può giocare anche da esterno anche se con la tendenza che entra in classe. C’è una trattativa in corso che sarà anche lunga. Speriamo che tutto vada bene, altrimenti se salta restiamo forti lo stesso e cambiamo obiettivo, ne arriverebbe un altro”.