Napoli, il Tar giudica irricevibile il ricorso sulla multa inflitta dall’Antitrust [DETTAGLI]

E’ stato dichiarato ‘irricevibile‘ il ricorso amministrativo con il quale la Ssc Napoli contestava la multa da 100mila euro inflitta dall’Antitrust il 16 aprile 2012 per una pratica commerciale scorretta relativa alla campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2011-2012. L’ha deciso con sentenza il Tar del Lazio. L’indagine dell’Antitrust pose l’attenzione sulla diffusione, tramite i siti internet della società sportiva partenopea e della Deutsche Bank di due messaggi relativi alla campagna abbonamenti 2011-2012 nei quali si prospettava, tra l’altro, la possibilità di acquistare abbonamenti avvalendosi di finanziamenti erogati da Prestitempo, divisione proprio dell’Istituto bancario.

I giudici amministrativi hanno rilevato d’ufficio l’irricevibilità del ricorso, valutando la data di notifica del ricorso stesso e il successivo suo deposito. Alla fine, il Tar ha considerato: “che la controversia in esame rientra tra quelle soggette al rito abbreviato i cui termini sono tutti dimidiati fatta eccezione per la notifica del ricorso; che, nel caso di specie, la ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso; che la notifica del ricorso effettuata a Deutsche Bank non è idonea a far decorrere il termine per il deposito del ricorso, trattandosi di soggetto non controinteressato ma cointeressato, tanto è vero che ha proposto autonomo ricorso”.