Napoli, tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti: il tecnico ‘sfotte’ Insigne, il siparietto è virale [VIDEO]

Manolas, Insigne e Mertens si sono ritrovati davanti a giornalisti e tifosi per rispondere alle loro domande sull’inizio del ritiro e sul futuro.

Un siparietto molto simpatico è avvenuto nel bel mezzo dell’intervista. Tra i tifosi è intervenuto infatti Carlo da Reggiolo, che ha chiesto il microfono per una domanda ad Insigne. Si trattava di mister Ancelotti, ma lo ‘scugnizzo’ se n’è accorto soltanto successivamente, scoppiando a ridere. ‘Sfottò’ dell’allenatore all’attaccante, a quest’ultimo è stato infatti chiesto ironicamente per quale motivo con un altro modulo in nazionale si trovasse meglio. Risate generali, il video è diventato virale. Eccolo di seguito.