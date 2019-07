Napoli, Zielinski: “Le sensazioni sono positive. Possiamo toglierci tante soddisfazioni”

Il Napoli ha vinto la sua seconda amichevole stagionale. Dopo la sconfitta contro il Benevento è arrivato il 5-0 alla Feralpisalò. Al termine della partita ha parlato Piotr Zielinski, che nel pomeriggio ha giocato da regista: “E’ un ruolo che mi piace e sto cercando di affinare. E’ giusto riuscire ad essere completi e al Napoli ho occupato varie posizioni. Stiamo crescendo come condizione e già vediamo progressi. E’ un anno importante che può darci tante soddisfazioni – ha rimarcato il polacco – Le sensazioni sono positive. Mi trovo bene e tutta la squadra mostra grandi margini per poter lottare ai vertici in questa stagione. Abbiamo ancora un mese di preparazione e dobbiamo dare il massimo per farci trovare subito pronti“.

