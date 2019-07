Le notizie del giorno – Lite allenatore-calciatore, svolta in casa Palermo

La squalifica che rischia, dopo le esternazioni in seguito all’eliminazione in Coppa America, potrebbe essere molto pesante per Lionel Messi, come già anticipato. Ma intanto la Conmebol, l’organo di governo del calcio sudamericano, si è espressa in merito all’espulsione rimediata contro il Cile nella finale terzo-quarto posto della competizione. Sospensione dalla prima gara di qualificazione dell’Argentina per i Mondiali del 2022 e multa di 1.500 dollari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E' la società Hera Hora di Dario Mirri e dell'imprenditore italo-americano Antonino Di Piazza quella che dal prossimo campionato potrà presentare una squadra di calcio della città di Palermo. Ha avuto la meglio sulla proposta del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e sulle altre cordate che avevano presentato interesse. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando.

Alta tensione in casa Porto, in ritiro per preparare la nuova stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo portoghese "A Bola", il giocatore Danilo Pereira è stato allontanato dal ritiro della squadra dall'allenatore Sergio Conceiçao.