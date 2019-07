Le notizie del giorno – Il messaggio dopo la malattia di Mihajlovic, l’addio al Milan ed i gironi in Serie C

“Quando una grave malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato Valter Giovannini in merito alla vicenda legata al tecnico serbo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Lega Pro ha ufficializzato i gironi della prossima stagione. Dopo un'estate caldissima tra corsa alle iscrizioni, esclusioni e ripescaggi, sono stati composti i gruppi A, B e C. Lucchese e Siracusa non hanno presentato domanda così come l'Albissola. Clamoroso il caso di quest'ultima che ha perso la Serie C per la questione stadio. Respinte dalla Covisoc, inoltre, Arzachena e Foggia. Le squadre ammesse, ad oggi, al prossimo campionato sono 59. Con il ripescaggio del Venezia in Serie B, in sostituzione del Palermo, infatti, si è liberato un altro posto.

"AC Milan comunica che il Chief Operations Officer Dottor Alessandro Sorbone lascia il Club per intraprendere nuovi percorsi professionali. Nel ringraziarlo per l'attività svolta, la Società rossonera rivolge al Dottor Sorbone gli auguri per il prosieguo della sua carriera".