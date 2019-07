Le notizie del giorno – Scandalo plusvalenze fittizie, i ripescaggi, i nuovi playoff in Serie C

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

SCANDALO PLUSVALENZE FITTIZIE – Novità importantissime che riguardano lo scandalo plusvalenze che ha coinvolto il calcio italiano negli ultimi mesi. Nel dettaglio la Guardia di Finanza ha divulgato i risultati dell’operazione ‘Fantacalcio’ che indaga sul fallimento dell’AC Cesena e sulla compravendita di calciatori con il Chievo, è stato eseguito un provvedimento della Procura romagnola che ha disposto il divieto all’esercizio dell’attività di impresa con sequestro di beni per 9 milioni di euro. E’ emerso dalle indagini l’illecita compravendita di calciatori minorenni ritenute fittizie, tra il Cesena ed il Chievo, in particolar modo un giovane atleta ceduto (GLI INDAGATI E I DETTAGLI)

I RIPESCAGGI IN B E C – Il Consiglio Federale ha deliberato le decisioni in merito ai ripescaggi in Serie B e Serie C. Dopo un’estate caldissima per quanto riguarda corsa alle iscrizioni e fideiussioni, alcune società sono rimaste escluse dai rispettivi campionati. Il forfait più pesante è quello del Palermo, che ripartirà dalla Serie D, con una nuova proprietà. Al posto dei siciliani torna nella serie cadetta il Venezia. In Serie C, Albissola, Lucchese e Siracusa (LE RIPESCATE IN SERIE C)

I NUOVI PLAYOFF IN SERIE C – Novità da un certo punto di vista clamorosa per quanto riguarda il campionato di Serie C per dalla stagione 2019/2020, la fase finale sarà infatti strutturata in modo diverso, non si procederà più alla disputa dei playoff “allargati” da 28 squadre ma solo 8 squadre si giocheranno la possibile promozione in Serie B. Ai playoff, si sfideranno le squadre al secondo e terzo posto per ogni girone e le due migliori quarte. Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono (IL NUOVO REGOLAMENTO)