Le notizie del giorno – Il siparietto Bale-Zidane, Godin sfida Ronaldo, la conferenza hot di Filipe Luis

BALE PROVOCA ZIDANE – Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro. Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. Facce tristi e sconsolate, seppur siamo soltanto a luglio. C’è poco da ridere. Sì, ma non per Bale. In ben 2 fermo immagine, infatti, si può vedere la faccia del (LE IMMAGINI)

GODIN LANCIA LA SFIDA A CRISTIANO RONALDO – L’Inter ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo a parametro zero del difensore Godin, l’ex Atletico Madrid è pronto a blindare la difesa con Skriniar e De Vrij. Intenzioni importanti già per la prossima stagione, ecco l’interessante intervista al calciatore a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Lo sa perché noi uruguaiani siamo differenti? Se lo chiede tutto il mondo come sia possibile che da tre milioni e mezzo di abitanti vengano fuori così tanti campioni. Semplice: è un fatto culturale. Solo chi è vissuto lì può capire: non c’è metro quadro in tutto il Paese in cui non si veda un pallone che rotola e un bambino che gli corre dietro. Il calcio è la speranza (TUTTE LE PAROLE DEL DIFENSORE DELL’INTER)

LA CONFERENZA HOT DI FILIPE LUIS – Una normalissima conferenza stampa di presentazione quella di Filipe Luis al Flamengo. O almeno lo era fin quando non è successo l’imprevisto hot. All’improvviso è partito un audio proveniente da un video…porno. Attimo di gelo in sala, poi è stato lo stesso Filipe Luis, ex terzino sinistro dell’Atletico Madrid, a rompere il ghiaccio (IL RETROSCENA SULL’EPISODIO E IL VIDEO)