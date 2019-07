Le notizie del giorno – Terremoto nel mondo del calcio, nuovo shock sulla morte di Astori

Le notizie del giorno – Terremoto nel calcio egiziano. All’indomani della clamorosa eliminazione in Coppa d’Africa, di cui l’Egitto era paese ospitante, sono arrivate le dimissioni del presidente della Federazione (Efa) Hani Abou Rida. Non solo: quest’ultimo ha anche licenziato l’intero staff tecnico della Nazionale, Ct Javier Aguirre compreso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nessun futuro in Cina, José Mourinho resta in Europa. Secondo la stampa britannica, lo Special One avrebbe declinato l’offerta record da 100 milioni di euro per allenare Guangzhou Evergrande, alla base della scelta motivi familiari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuovi clamorosi scenari arricchiscono la vicenda legata alla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella mattina del 4 marzo 2018 a Udine prima della partita tra i friulani e viola. Come riportato da ‘La Nazione‘, infatti, sarebbe emerso un documento, firmato da un medico, che attesta che il 10 luglio del 2017, il giorno della visita per l’idoneità all’attività agonistica, Astori venne sottoposto allo ‘strain’, un esame che approfondisce certi comportamenti del cuore. Esame però, secondo la Procura, a cui Astori non è mai stato sottoposto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).