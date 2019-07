Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio, lo show di Cellino, la nuova maglia della Sampdoria

TRAGEDIA NEL MONDO DEL CALCIO – Una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LO SHOW DI CELLINO – Il Brescia è tornato nel campionato di Serie A dopo una stagione sorprendente, merito soprattutto del presidente Cellino che è tornato protagonista proprio come a Cagliari. Interessanti indicazioni del numero uno del club in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, diversi gli argomenti trattati. «Sono tornato in Lega e ho visto tanti volti nuovi, ma soprattutto ho trovato pochi proprietari e tanti stipendiati che spendono i soldi di altri». E come? «La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club (LE DICHIARAZIONI SULLE RIFORME E SUL MERCATO)

LA MAGLIA DA TRASFERTA DELLA SAMPDORIA – L’U.C. Sampdoria e JOMA hanno presentato la maglia away per la stagione 2019/20. Il club blucerchiato, nei giorni scorsi aveva presentato la divisa casalinga, definita “la più bella del mondo”. La divisa da trasferta è a tinte bianche con la presenza (LE IMMAGINI DELLE DIVISA)